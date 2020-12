Der Schulsanitätsdienst der Albert-Einstein-Realschule (AER) in Scharnhorst darf sich freuen, denn der Förderverein der Schule hat einen Übungs-Defibrillator mit einem Übungs-Dummy für eine noch professionellere Schulsanitäter-Ausbildung.

Die Ausbildung von Schulsanitätern hat an der AER an der Gleiwitzstraße 200 in Scharnhorst eine lange Tradition. Schon seit vielen Jahren werden hier engagierte Schüler*innen des neunten Jahrgangs zu Schulsanitätern ausgebildet.

In diesem Jahr befinden sich 14 Jugendliche in der Ausbildung. Weitere 15 Schüler*innen sind als aktive Schulsanitäter im Dienst. Sie betreuen und verarzten Mitschüler*innen bei Unfällen und Verletzungen und stehen den Kindern hilfreich zur Seite, wenn auch einmal auf den Krankenwagen gewartet werden muss.

Die Schulsanitäts-Ausbilderin Babette Hans erklärt, wie wichtig ein Übungs-Defibrillator für eine professionelle Sanitätsausbildung ist: „Durch die Verwendung von Übungs-Defis lassen sich Ängste bei der Durchführung einer Herzdruckmassage abbauen. Das ist enorm wichtig, wenn der Ernstfall eintritt und man eine Person reanimieren muss. Da darf es dann keine Hemmungen geben.“