Mit einer Smartphone- und Tablet-Sprechstunde machen das Seniorenbüro und das Begegnungszentrum Scharnhorst den älteren Menschen im Stadtbezirk Scharnhorst jetzt ein neues Hilfsangebot vor Ort.

Die Digitalisierung ist immer präsenter in unserem Alltag. In den letzten Monaten sind die Verkaufszahlen von Smartphones und Tablets stark gestiegen. Viele Dienstleistungen können mittlerweile auf dem digitalen Weg in Anspruch genommen werden. Es erspart lange Wege und Zeit. Und: Die neue Technik ist nicht mehr nur ein "must-have" in der jungen Generation. In der Arbeitswelt längst etabliert bzw. in Planung, hat auch die ältere Generation die Vorteile der Nutzung solcher Geräte erkannt.

Herbert Schubert berät ehrenamtlich

Nach den ersten Schritten im Umgang, eventuell unter Anleitung der Kinder bzw. Enkel, kann es zu Problemen kommen, die man selbst nicht sofort lösen kann. Wenn dann kein kompetenter Ansprechpartner in der Nähe wohnt, der mal eben helfen könnte, ist der Frust groß und der Spaß an der Nutzung des neuen Gerätes geht verloren. In der Konsequenz wird das neue Smartphone oder Tablet in die Ecke gelegt und erst mal nicht mehr genutzt.

Um dies zu vermeiden, macht das Seniorenbüro Scharnhorst in Kooperation mit dem Begegnungszentrum und Herbert Schubert ab dem 5. Oktober ein neues Angebot. Schubert wird zweimal im Monat, am ersten und dritten Dienstag eines Monats, ehrenamtlich eine Sprechstunde zu Smartphones und Tablets anbieten. Herbert Schubert ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich im Internetcafé des Städtischen Begegnungszentrum Mengede tätig und hat schon vielen Senioren*innen bei Fragen zu ihren Geräten helfen können.

Unter Einhaltung der 3G-Regel wird die Sprechstunde nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe durch die Mitarbeiter*innen des Seniorenbüros Ulrich Rönsch, Stephanie Werner-Keller und Sven Knicker angeboten. Für die Zeit von 13 bis 15.30 Uhr wird jeweils für die volle bzw. halbe Stunde vorab ein Termin im Städtischen Begegnungszentrum Scharnhorst, Gleiwitzstr. 277, vergeben. Das bzw. die Android-Gerät/e und möglichst auch die Bedienungsanleitung sind zur Beratung mitzubringen.

Bei den persönlichen Beratungsterminen ist es erforderlich, dass die Gäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten und auch nur einzeln bzw. zu zweit zur Beratung kommen.

Für Rückfragen zur Sprechstunde bzw. zwecks Terminvergabe ist das Seniorenbüro Scharnhorst montags bis freitags jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 0231/50-29680 zu kontaktieren.