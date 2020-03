Im Bereich der Haltestellen "Droote" und "Grevel" der Stadtbahnlinie U42 (Hombruch – Grevel) finden zwischen Sonntag, 5. April, und Donnerstag, 9. April, Gleisbauarbeiten statt. Hierbei werden auf 380 Metern Holzschwellen erneuert sowie 350 Tonnen Gleisschotter ausgetauscht.

Während der Arbeiten endet bzw. startet die Linie U42 an der Haltestelle "Droote" in Scharnhorst. Die Endhaltestelle "Grevel" entfällt somit. Zwischen "Kirchderne" und "Droote" fährt die Linie in dieser Zeit nur im 20- bzw. 30-Minuten-Takt (sonst 10- bzw. 15-Minuten-Takt wochentags/sonntags).

Verlängerte Buslinie 423 im Schienenersatzverkehr zwischen Grevel und Scharnhorst

Die Buslinie 423 (Grevel – Lanstrop) endet unverändert an der Haltestelle "Grevel" und fährt weiter als Schienenersatzverkehr über die Haltestelle "Droote" bis "Scharnhorst Zentrum". Der Rückweg führt über "Droote" und "Scharnhorst Zentrum" Richtung Grevel/Lanstrop. Hier ist jeweils ein barrierefreier Umstieg in die U42 möglich.

DSW21 bittet um Verständnis für diese notwendigen Arbeiten, die rund um die Uhr stattfinden, um die Bauzeit möglichst gering zu halten. Voraussichtlich ab Mittwoch (8.4.) wird zudem ein Teil des Park-and-Ride-Platzes Grevel für die Lagerung von Material gesperrt. Es stehen aber weiterhin ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Die Anwohner*innen wurden über die Baumaßnahme informiert.(NA)

Die Fahrpläne aller Linien sowie wichtige Informationen findet man unter www.bus-und-bahn.de oder in der DSW21-App.