Am Freitag, 8. Januar, werden in der Zeit zwischen 6 und 8 Uhr wichtige Wartungsarbeiten an der Telefonanlage der Dortmunder Feuerwehr anstehen. Als Folge dieser Arbeiten kann deren Amtsleitung unter der Rufnummer 0231/845-0 mit den angeschlossenen Nebenstellen vorübergehend nicht erreicht werden.



Die Krankentransportnummer 19222 sowie der Notruf 112 sind jedoch über Telefon und „Notfall“-Fax weiterhin uneingeschränkt erreichbar.

Weitere Informationen werden bei Bedarf über dieTwitter-Kanäle oder die Homepages der Stadt Dortmund bzw. der Feuerwehr sowie über

die WarnApp NINA bereitgestellt.