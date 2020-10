Von Kunstrasen auf Asche umzusteigen ist immer ein Problem. Während Kunstrasen, zumal wenn neu verlegt, vollständig eben ist, gibt es auf Asche immer wieder Stellen, an denen der Ball plötzlich verspringen kann. Damit hatte der FC Brambauer einen kleinen Vorteil auf seiner Seite und den wusste die Mannschaft von Trainer Uzun zu nutzen.

Zwar ging Eving in der 42. Minute durch ein Tor von Ben Mahmoud in Führung und in die Halbzeitpause, im zweiten Durchgang konnte der FC jedoch in der 55. Minute ausgleichen und nur zwei Minuten später zum 2 : 1 Endstand erhöhen.

TuS Eving: Haake, Pajaziti, Coulibaly, Usaiwi, Seyrek, Uzun, Taleb, Handanovic, Ben Mahmoud, Anklam, Cinar, Arikan, Rrustolli, Özel, Xagoraris; Trainer Bakhtian.

FC Brambauer: Elikalfa, Akpinar, Adali, Kalayci, Yavuzhan, Ince, Mutlu, Cicek, El Bagdadi, Atik, Yapici, Acar; Trainer Uzun.