Ein bisschen Fußball in den eigenen vier Wänden:

Der TuS Eving-Lindenhorst möchte alle fußballbegeisterten Jungen und Mädchen im Alter zwischen 6 und 16 Jahren auf ein aktuelles Angebot der Fußballverbände in Nordrhein-Westfalen hinweisen.

"Move in Break" heißt der Zaubertitel, hinter dem sich jeweils 15 Bewegungsaufgaben für zwei Altersgruppen verbergen. Damit sollen Kinder und Jugendliche, die momentan die meiste Zeit im Homeschooling verbringen, in den Pausen zwischen Videokonferenzen oder Aufgabenerledigung in Bewegung gebracht werden. Dafür haben die Jugendleiter*innen der Fußballverbände in NRW eine Sammlung an kleinen, motivierenden Bewegungsformen erstellt.

Die Schüler*innen können „Move in Break“ in ihrer Pause ohne viel Aufwand oder Materialien allein zuhause durchführen. Durch Variation und Steigerung des Schwierigkeitsgrades ist es sogar möglich, den eigenen "Move in Break" zu kreieren.

Los geht's. Die 6 - 10-jährigen finden ihren Move in Break hier: Move in Break (6 bis 10). ,für die 10 - 16-jährigen hier: Move-in-Break (10 bis 16).

Der TuS Eving wünscht viel Spaß und hofft, dass es bald auf dem Platz wieder weitergeht.

Nähere Informationen zum TuS Eving finden Sie hier: TuS Eving.