Die DJK Eintracht Scharnhorst verweist auf einige ihrer Angebote. Zudem lädt die DJK jeweils zur kostenlosen Schnupperstunde ein.

Parkour/Free-Running: Kinder und Jugendliche ab zehn Jahre oder junge Erwachsene, die Spaß daran haben, immer in Bewegung zu bleiben und schnell, sicher, flüssig und effizient jedes Hindernis ohne Hilfsmittel zu bewältigen, sind willkommen in der Turnhalle der Kautsky-Schule, Kautskystr. 23-25, montags von 16.30 bis 17.30 Uhr (bis 13 Jahre) bzw. von 17.30 bis 18.30 Uhr (ab 14 Jahre) und in der Turnhalle der Paul-Dohrmann-Schule, Sanderoth 2-4, samstags von 11 bis 13 Uhr (Kinder ab zehn Jahre).

Basketball: Mädchen von zehn bis 15 Jahren erwartet spielerisches Lernen der Basics, Verbesserung der eigenen Technik sowie Spaß am Spiel in der Turnhalle der Paul-Dohrmann-Schule, Sanderoth 2-4, samstags von 13 bis 14 Uhr.

Trampolin für Kids mit Handicap: Das Trampolinspringen erfreut sich großer Beliebtheit. Für Kinder und Jugendliche mit Handicap, ob körperlich oder geistig, bietet die DJK eine eigene sowie eine integrative Gruppe an, die von erfahrenen Übungsleitern geleitet wird in der Turnhalle der Paul-Dohrmann-Schule, Sanderoth 2-4, mittwochs von 18 bis 20 Uhr.

Überflieger – Akrobatik und Jonglage für Kids ab sieben Jahre: Vermittelt und gemeinsam erarbeitet werden u.a. Boden- und Partnerakrobatik, Poi und Diabolo spielen, Jonglieren und Tellerdrehen. Spaß und Miteinander sowie kleine Vorführungen stehen im Vordergrund in der Turnhalle der Siegfried-Drupp-Schule, Siegfried-Drupp-Str. 5, montags von 16.30 bis 18 Uhr.

Er und Sie: Frauen und Männer aller Altersgruppen, die an Fitness und Training interessiert sind und durch gezielte Übungen mit Spaß in der Sportgemeinschaft trainieren möchten in der Turnhalle 3 der Gesamtschule Scharnhorst, Mackenrothweg 15/Eingang Buschei, donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr.

Weitere Informationen, auch über die Höhe der Beiträge, erteilt DJK-Geschäftsführer Jürgen Schlüter, Tel. 0231/236088.