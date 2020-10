Am Wochenende trafen in der Kreisliga B gleich dreimal Mannschaften aus Dortmunds Norden aufeinander.

Eving Selimiye Spor II - RW Basilikirspor

Der bisherige Spitzenreiter verlor auf eigenem Platz 0 : 2 gegen die Mannschaft von Basilikirspor, die damit punktemäßig mit Selimiye Spor gleichziehen konnten. Das Spiel war von unnötiger Härte geprägt, insgesamt 11 gelbe Karten wurden vom Schiedsrichter an die beiden Mannschaften verteilt. In der 69. Minute kam eine gelb-rote Karte dazu, wodurch Selimiye in Unterzahl weiterspielen musste. Dies nutzte Basilikirspor aus und erzielte in der 71. Minute durch Gök das 0 : 1 Führungstor und in der 78. Minute durch Celiktas das Tor zum 0 : 2 Endstand.

Türkspor Dortmund II - TV Brechten

Nach einer torreichen Begegnung trennten sich Türkspor Dortmund II und der TV Brechten 4 : 4. Türkspor begann in der 10. Minute mit dem Torreigen. In der 35. Minute glich Brechten durch Wenzel aus und ging 5 Minuten später durch ein Tor von Budde bis zur Halbzeitpause in Führung. Nahezu mit dem Wiederanpfiff gelang Türkspor der 2 : 2 Ausgleich, bevor Brechten in der 50. Minute nach einem Tor von Plegge wieder in Führung lag. In der 60. Minute musste Türkspors Torwart wegen Handspiels außerhalb des Strafraums vom Platz. Brechten konnte aus diesem Vorteil keinen Nutzen ziehen und musste in der Nachspielzeit auch noch den vom "Interims-Torwart" vorbereiteten Ausgleich durch Juka hinnehmen, der alle 4 Treffer für Türkspor erzielte.

SF Hafenwiese - SC Dortmund

Die SF Hafenwiese konnte 3 : 1 gegen den SC Dortmund 97/08 gewinnen und da die übrigen Mannschaften für die Sportfreunde spielten, zog die Mannschaft damit vom 5. Platz an den anderen vorbei zur Tabellenspitze. In der ersten Halbzeit konnte der SC Dortmund noch mithalten und sogar kurz vorm Halbzeitpfiff durch einen Treffer von Berro in Führung gehen. Nach etwa einer Viertelstunde Spielzeit in der zweiten Halbzeit gab es eine rote Karte gegen den SC und danach lief nichts mehr zusammen. In den letzten 10 Minuten erzielten zweimal Yildirim und Sebai die Treffer zum 3 : 1 Endstand für die Heimmannschaft.

Kreisliga C

TuS Eving II - SG Alemannia Scharnhorst

Im Spiel der beiden Zweitvertretungen vom TuS Eving und der SG Alemannia Scharnhorst hatte an diesem Sonntag die Heimmannschaft die Nase vorn. Damit konnte die Zweitvertretung der Grün-Weißen in den oberen Teil der Tabelle rücken. Dabei war es lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe, in der 37. Minute ging Eving durch einen Treffer von Oruc in Führung, drei Minuten später glich Scharnhorst (Lokmann) aus, so ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach Beginn der 2. Halbzeit konnte Eving abermals einen Führungstreffer (Bellite) landen und in der 66. Minute glich Scharnhorst (Yel) wieder aus. In der 84. und 85. Minute machte Eving dann durch einen Elfmeter (Bellite) und ein Tor von Ben Mahmoud alles klar zum 4 : 2 Endstand. Damit hat der Tus den dritten Sieg in Folge erzielt.