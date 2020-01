In der Scharnhorster Gemeinde-Gaststätte "Am Brunnen" der Franziskus-Gemeinde hat die Ortsgruppe Dortmund-Stadt, Scharnhorst, Derne der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie (IG BCE) zahlreiche Jubilare geehrt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans Urban hielt der Dortmunder SPD-Landtagsabgeordnete Volkan Baran, selbst ehemaliger Bergmann und Mitglied in der IG BCE, die Ehrenrede. Er erinnerte an Ereignisse aus den Jahren, als die Jubilare in die Gewerkschaft eingetreten waren, und ehrte die treuen Gewerkschaftsmitglieder zusammen mit dem Ortsgruppen-Vorsitzenden Hans Urban.

Auf stolze 60 Jahre Mitgliedschaft in der IGBCE verweisen können die Diamant-Jubilare Klaus Ahrenhöfer, Werner Joellenbeck, Horst Koppetsch, Ulrich Kuckling, Ladislaus L'Gaal, Artur Lohoff, Manfred Nolte, Detlef Toetz und Harry Watzke.

50 Jahre Mitglied sind die Gold-Jubilre Sabri Ekim, Muzaffer Goeren, Kleanthis Iraklidis, Klaus Werner Klimmek, Hans-Ferdinand Majcher, Klaus Potowski, Heinz Ruthsch, Werner Schiek, Hans-Guenter Schmitz, Roland Schütz, Rolf Surkamp, Erich Tetzlaff, Karl-Heinz Wenzel und Rüstü Yildi.

Stolz auf 40 Jahre Mitgliedschaft (Rubin-Jubiläum) können sein Mücahit Aydin, Martin Blank, Herbert Glogowski, Yakup-Metin Guerel, Ralf Hoffmann, Thomas Hoffmann, Erwin Juranek, Nevzat Kacmaz, Bernd Karnowski, Gerhard Klapper, Georg Kneifel, Bernd Köppler, Harald Kosmehl, Frank Kunkel, Heinz Lukasczyk, Ramdane Maissi, Georg Krafft, Marek Plowg, Bernd Pree, Werner Richardt, Imam Sakar, Hans-Dieter Schnick, Markus-Meinhard Schuster, Detlef Schwolow, Manfred Traute, Mehmet Tuerk und Norbert Wosnitza.

Ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre, in der IG BCE sind die Silberjubilare Martin Böttcher, Marek Hoffmann, Göksal Ince, Heidi Leipzig, Krystian Masterlerz und Tobias Quentmeier (Namen ohne Gewähr!)

Zum krönenden Abschluss eröffnete Hans Urban das reichhaltige Büfett. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Lukas Blume, der mit seinen Liedern alle Altersgruppen begeisterte.