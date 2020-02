Am Samstagabend (22.2.) ist ein 57-jähriger Fußgänger in Wambel beim Überqueren der Hannöverschen Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Zeugenaussagen zufolge ging derDortmunder gegen 20.30 Uhr auf dem Gehweg der Rüschebrinkstraße in Richtung Norden. Die Kreuzung zur Hannöverschen Straße überquerte er in Höhe der dortigen Ampel. Zeitgleich bog ein 28-jähriger Autofahrer aus Richtung Norden kommend nach links in die Rüschebrinkstraße ein. Das Auto traf den Fußgänger und schleuderte den Mann zu Boden.

Ein Rettungswagen fuhr den Schwerletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Autofahrer sowie dessen 21-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

In Richtung Osten war die Hannöversche Straße für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten kurzfristig gesperrt.