Das Team vom Cafe LeseLust 60 plus lädt am Freitag, 05. November um 10.00 Uhr im Wintergarten der Bibliothek Brackel, Oberdorfstr. 23 auf ein neues Vorlesevergnügen ein.

Sabine Henke - Mitarbeiterin im Team- stellt eines ihrer Lieblingsbücher vor.

Als weiteren Vorleser dürfen sich die Teilnehmer*innen auf ein neues Gesicht freuen: Frank Riemann. Er ist Hobbyautor und wird den Literaturfreunden aus einem seiner Bücher vorlesen

Beide Vorlesenden mussten Ihre Leseauftritte Corona bedingt bislang verschieben und freuen sich

nun, einer interessierten Zuhörerschar ihre Lieblingsbücher bzw. Eigenwerke vorzustellen.

Wie immer können zu Beginn eigene Buchtipps von interessanten Autor*innen von den Teilnehmer*innen in Kurzfassung vorgestellt werden.

Literaturfreund*innen, die ebenfalls einmal ein Buch ihres/ihrer Lieblingsautor*in vorlesen möchten, können zwecks Terminverabredung und näherer Informationen Kontakt mit dem Seniorenbüro Brackel (Thomas Brandt) aufnehmen. Für das kommende Jahr (2. bis 4. Quartal) sind noch Termine frei.

Tel.: 50 29640, E-Mail:: seniorenbuero.brackel@ dortmund.de

Voranmeldungen nötig

Aufgrund der begrenzten Teilnehmer*innenzahl (max. 20) sind Voranmeldungen in der Bibliothek Brackel nach wie vor notwendig. Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete nach Vorlage eines Nachweises können an der Veranstaltung des Cafes LeseLust 60 plus teilnehmen.

Anmeldungen nimmt die Bibliothek Brackel unter Telefon 25 96 90 zu den Öffnungszeiten entgegen:

Di: 10-12 Uhr & 14-19 Uhr

Mi: 14-17 Uhr

Do: 14-18 Uhr

Fr: 10-12 Uhr & 14-17 Uhr