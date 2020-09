Brackel. Frische, fluffig gebackene Waffeln mit einer Kugel Eis und heißen Kirschen. Dazu einen frisch gebrühten Kaffee gemütlich auf der Terrasse genießen, während die Kleinen sich auf dem Spielplatz austoben – so spielt sich das Leben am café balou in der Oberdorfstraße 23 ab. Dies ist nun erstmalig auch in den Herbstferien vom 12. - 24. Oktober 20, Mo-Do von 15-17 Uhr, möglich. „Da das Reisen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit stark eingeschränkt ist und viele Familien zu Hause bleiben, wollen wir bewusst auch in der Ferienzeit, in der wir gewöhnlich pausieren, für unsere Kunden da sein“, sagt Manuela Reichert, Leiterin des café balou, über die Idee. Denn als Spiel- und Begegnungsstätte, Veranstaltungs- aber auch Entspannungsort zählt das café balou zu einem der zentralen Treffpunkte für Familien im Ortsteil Brackel. Und so können sich die Besucher auch in den Herbstferien über leckeres Eis, die traditionellen Waffeln und allerlei Kaffeespezialitäten freuen – alles erhältlich ausschließlich über den Fensterverkauf.

Der Kursbetrieb des Kulturzentrums (ausgenommen: spezielle Ferienangebote) findet in den Herbstferien nicht statt. Das balou-Büro ist in den Ferien montags bis freitags telefonisch in der Zeit zwischen 9-12 Uhr erreichbar.

Informationen erhalten Sie auch online auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (Mo-Do: 9-16h, Fr:9-12h) unter 0231/99773630 oder via Mail an post@balou-dortmund.de.