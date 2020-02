Cafe LeseLust 60 plus begrüßt erneut eine Schreibwerkstatt

Am Freitag, 06. März von 10-12 Uhr sind wieder alle Literaturfreund*innen aus dem Stadtbezirk Brackel und Umgebung ins Cafe LeseLust 60 plus eingeladen.

Das Vorbereitungsteam um Thomas Brandt (Seniorenbüro Brackel) begrüßt dieses Mal die Schreibwerkstatt von KLUW e.V. in der Bibliothek Brackel, Oberdorfstr. 23.

KLUW steht für Konstantes Lernen und Wachsen und ist ein Verein mit Sitz in der Dortmunder Nordstadt.

Mitglieder des Vereins stellen unter dem Titel „Verrücktes (Er)leben“ selbstverfasste Texte vor, in denen es mal nachdenklich, mal mit einem Schmunzeln um nicht alltägliche Erfahrungen geht.

Zu Beginn erhalten alle Besucher*innen selbstverständlich wieder Gelegenheit ihre aktuellen Lieblingstitel und deren Autor*innen vorzustellen.

Rollator - und Rollstuhlfahrer*innen werden darauf hingewiesen, dass die Räume zur Veranstaltung barrierefrei sind. Der Besuch im Cafe LeseLust 60 plus ist kostenfrei. Um eine kleine Spende für Kaffee und Gebäck wird gebeten.

Für weitere Rückfragen kann das Seniorenbüro Brackel Auskunft zu geben. (Tel: 50 29 940)