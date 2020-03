Sie haben einen - neuen - Laptop und wollen ihn mit all seinen Funktionen und vielseitigen Möglichkeiten gerne von Anfang an richtig zu bedienen wissen? — Dann ist der Workshop „PC-Führerschein“ des Kulturzentrums balou genau das Richtige für Sie. Ab Donnerstag, dem 19. März 20 bis zum 16. April 20 wird Ihnen Kursleiter und PC-Experte Andreas Gottwald jeweils zwischen 9.00-10:30Uhr helfen, dass aus Ihnen und Ihrem portablen PC gute Freunde werden. Sie erhalten eine fachkundige Einweisung in ihren eigenen laptop, der zu diesem Zwecke inklusive Betriebsanleitung und Kabel mitgebracht werden muss. Von der Einrichtung des Betriebssystems über die Installation relevanter Updates und Sicherheitsprogrammen bis hin zur Softwareanwendung (Microsoft und Exel) aber auch Kenntnisse zum Thema Internet, E-Mail sowie soziale Netzwerke werden in diesem Kurs kompetent vermittelt. Der Kursbeitrag beträgt 45,- Euro für ingesamt 5 Einheiten á 90 Minuten.

Anmeldung im balou-Büro unter 0231-99773630, auf www.balou-dortmund.de oder persönlich in der Oberdorfstraße 23, 44309 Dortmund.