Am Freitag, 01. Juli von 10.00 - 12.00 Uhr freut sich das Team vom Cafe LeseLust 60 plus die Mitglieder der Schreibwerkstatt KLuW e.V. in der Stadt- und Landesbibliothek Brackel, Oberdorfstraße 23 nach deren ersten Besuch im März 2020 ein weiteres Mal begrüßen zu dürfen.

KLuW steht für Konstantes Lernen und Wachsen und ist ein Verein mit Sitz in der Dortmunder Nordstadt.

Mitglieder des Vereins stellen unter dem Titel „Verrücktes (Er)leben“ selbstverfasste Texte vor, in denen es mal nachdenklich, mal mit einem Schmunzeln um nicht alltägliche Erfahrungen geht.

Selbstverständlich können zu Beginn des Cafes LeseLust auch wieder eigene, empfehlenswerte Bücher von den Besucher*innen in Kurzform vorstellt werden.

Abzuwarten bleibt, ob eine verfasste Kurzgeschichte oder ein Gedicht – dieses Mal zum Thema "Juli" und zu einer fiktiven Person- von einem der Literaturfreund*innen, die vorzugsweise zugleich in diesem Monat ihr Wiegenfest feiern, vorgelesen wird.

Rollator - und Rollstuhlfahrer werden darauf hingewiesen, dass die Räume zur Veranstaltung barrierefrei sind. Der Besuch im Cafe LeseLust 60 plus ist für Besucherinnen und Besucher kostenfrei.

Es gelten die allg. Hygieneregelungen der Bibliothek Brackel.

Rückfragen unter Tel. 25 9690 oder E-Mail: bibliothek.brackel@stadtdo.de