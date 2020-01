Die wohl größte Sternsinger-Gruppe im Dortmunder Osten hat sich mit 72 bekrönten und festlich gekleideten Kindern sowie 34 jugendlichen und erwachsenen Begleitern am zweiten Januar-Wochenende nach dem Aussendungsgottesdienst am Samstag in der St.-Meinolfus-Kirche auf den Weg durch Wambel gemacht.

Sie brachten den Segen Christi in die Haushalte und sammelten Spenden für die Paten-Projekte des Regie führenden St.-Meinolfus-Kreises "Eine Welt" in Brasilien und Indien: Stolze 6973,63 Euro kamen hierbei zusammen. Zudem geben die Sternsinger freiwillig von den ihnen zugedachten Süßigkeiten ab, die nun an die ökumenischen Wohnungslosen-Initiative Gast-Haus statt Bank weitergegeben werden.

Mitorganisatorin Angela Kohl vom "Eine-Welt"-Kreis bedauerte, dass es leider nicht möglich war, alle Haushalte in Wambel zu besuchen. Doch lägen Aufkleber mit dem Segen "20*C+M+B+20" im Pfarrbüro St. Meinolfus in der Rabenstraße bereit und könnten dort gerne abgeholt werden. Sie dankte indes allen Sternsingern, Begleitern und Helfern für die tolle Aktion.

Nicht zu vergessen: Eine Wambeler Sternsinger-Gruppe besuchte am Sonntag traditionell zudem ein Dortmunder Altenheim. Hendrick Heimbruch und seine Mutter Tanja fahren seit vielen Jahren mit einigen Sternsingern dorthin. Anfangs war Hendrick noch selbst Sternsinger, jetzt ist er Begleiter.Am Sonntag haben einige Sternsinger noch einmal am Gottesdienst teilgenommen und noch einmal Spenden gesammelt.