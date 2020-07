Der Dortmunder Verein Forum Dunkelbunt setzt seine von der Corona-Pandemie zwischen März und Mai unterbrochene Reihe der kostenlosen Friedhofsspaziergänge 2020 in Wambel fort.

Nach der Begehung des Ruheforsts Cappenberg in Selm Ende Juni werden "unverblümte Gespräche über den Tod“ nun am Sonntag, 2. August, von 11 bis 13 Uhr auf einem für viele eher unbekannten Ort geführt: dem so genannten Ausländerfriedhof am Rennweg. Gegenüber dem nordwestlichen Teil des Dortmunder Hauptfriedhofs im Wambeler Süden gelegen lautet sein korrekter Name eigentlich Internationaler und Jüdischer Friedhof.

Hier erinnert ein Mahnmal an die im Holocaust ermordeten jüdischen Bürger der Stadt. Auf dem internationalen Friedhofsteil ruhen zudem 5698 Kriegstote. Es handelt sich hier um Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Ausländer, die in Einheiten der Wehrmacht gekämpft haben. An die 5095 Sowjet-Soldaten erinnert ein Ehrenmal. Auch an 243 polnische und 106 jugoslawische Zwangsarbeiter erinnern zwei gesonderte Ehrenanlagen. Bestattet wurden hier zudem 14 Franzosen, 15 Niederländer, 30 Belgier, sieben Italiener, ein Albaner, ein Bulgare, zwei Griechen, sechs Rumänen, drei Tschechen, zwei Ungarn und 173 Tote unbekannter Nationalität.

Die Teilnehmerzahl des Spaziergangs ist weiterhin auf zwölf begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten (E-Mail: spaziergang@forum-dunkelbunt.de; Tel. 0231/53300880). Hingewiesen wird darauf, dass die Friedhofsspaziergänge keine kulturhistorischen Führungen sind, sondern Gelegenheit bieten sollen, sich persönlicher auszutauschen.

Treffpunkt ist am Eingang des Hauptfriedhofes Dortmund, Am Gottesacker 25.