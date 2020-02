Die Valentinslesung "Alles Liebe" des AutorenKreisUnna (AKU) beleuchtet am Freitag, 14. Februar, ab 17 Uhr im Asselner "Café Puderrosa", Asselner Hellweg 94c, die vielen Facetten der Liebe.

Dabei beleuchten die drei lesenden AKU-Mitglieder Oliver Hübner, Susanne Limbach und Barbara Nobis in ihren Kurzgeschichten und Sachbuchausschnitten nicht nur die romantische und humorige Seite der Liebe. So zeigt ein Kurzkrimi, dass eine Liebe, die mörderisch schmerzt, sich in ihr Gegenteil verkehren kann. Neben dieser bedingten Form der Liebe geht es in der Lesung auch um Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, um zur bedingungslosen Liebe zu finden.

Um 16.45 Uhr beginnt der Einlass.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 5 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse im "Café Puderrosa".