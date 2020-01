Mit der erfahrenen Musikerin und Chorleiterin, Tania Tigges begann vor einem Jahr auf Initiative von Pfarrer Jens Giesler (Ev. St. Reinoldi Kirchengemeinde) und Diakon Thomas Brandt vom Seniorenbüro Brackel ein Projektchor, der sich seit Ostermontag mit seinem ersten öffentlichen Auftritt in der Jakobus Kirche Wambel in der Folgezeit zu einem festen Bestandteil in der Dortmunder (Gospel-)Chorlandschaft entwickelte.

Es folgten gemeinsame Auftritte mit den Soul*Teens Dortmund in der Kath. Propstei Kirche, in Dortmund-Marten (Chor-Fest für Vielfalt gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus), die Teilnahme am bundesweiten Day of Gospel 2019, das Adventskonzert Shine your light und die Mitwirkung in der Christvesper Heilig Abend in der Jakobus Kirche.

Dank der weiteren finanziellen Unterstützung durch die Artur-und Lieselotte Dumcke Stiftung steht einer Fortentwicklung des rund 50 bis 60-köpfigen Gospelchores in 2020 nichts im Wege und erste Auftritte und Konzerte sind bereits in Planung.

Neben dem Gesang (deutsch- und englischsprachige Gospelmusik aus dem afrikanischen, nordamerikanischen und europäischen Raum) geht es in den regelmäßigen, wöchentlichen Chorproben auch um das (Wieder-)Erlernen von Atem- und Stimmtechniken, Gehörbildung und um Körperbeherrschung (einfache, rhythmische Choreographien).

Vorhandene Englischkenntnisse werden nicht vorausgesetzt können aber in dem Chorprojekt ebenfalls wieder "aufgefrischt werden".

An Gospelmusik interessierte Männer und Frauen ab 55 plus /minus aus dem gesamten Stadtbezirk Brackel und Umgebung sind zum Start der ersten Probe im neuen Jahr am 22. Januar 2020 und fortan jeden Mittwoch jeweils von 19.30 -21.00 Uhr ins Ev. Gemeindehaus Jakobus, Eichendorffstr. 31 in Dortmund Wambel herzlich eingeladen.

Nähere Informationen für etwaige Rückfragen sind im Seniorenbüro Brackel, Tel: 50 29 640 erhältlich.

Seniorenbüro Brackel

Brackeler Hellweg 170

44309 Dortmund

0231/50-29640

0231/50-29643

seniorenbuero.brackel@stadtdo.de