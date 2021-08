Zum alten Brauch der Kräuterweihe lädt das Bücherei-Team der Neuasselner Kirchengemeinde St. Nikolaus von Flüe für Samstagabend (14.8.) um 18.30 Uhr im Rahmen des Gottesdienstes in der Pfarrkirche an der Arcostraße ein. Zum Fest der Aufnahme Marias in den Himmel wurden Kräuter gesammelt und in der Kirche gesegnet.

"Gerade in den letzten Wochen haben viele die Bedrohung durch die Naturkräfte erfahren. Die Segnung der Kräutersträuße soll die Seite der Dankbarkeit über die Heilkräfte der Natur zum Ausdruck bringen und vielleicht auch Mahnung zum pfleglichen und schützenden Umgang mit der Natur sein", so das Team der KöB in den Pfarrnachrichten.