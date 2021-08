Am vierten Tag und damit zur Halbzeit der Sommer Tour 2021 von Oberbürgermeister Thomas Westphal, ging es um die Dortmunder*innen persönlich, ihre Verbindung zueinander und das Leben in dieser Stadt. Der Weg führte zu S-Bahn-Stationen, weiter zu einer Kleingartenanlage und für nachbarschaftliche Thekengespräche auch in den Dortmunder Osten.

Im Asselner Bürgerkrug wurde es zum Tagesabschluss gemütlich. Menschen vor Ort nutzten die Gelegenheit, bei einem Getränk mit dem Oberbürgermeister über ihre Anliegen zu sprechen. Die Runde war bunt gemischt, unter anderem dabei war eine Friseurmeisterin, die ihren Salon inmitten von Asseln betreibt, eine Sonderpädagogin, die vor zwei Jahren mit ihrem Mann ihr Haus hier gebaut hat, eine Dortmunderin, die schon seit 81 Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Asseln gefunden hat. Auch eine Dortmunderin mit marokkanischen Bezügen war darunterbei, deren Kinder wie Enkel für eine Nachbarin sind. So bunt wie die Runde, waren auch die Gespräche. Natürlich war das Hochwasser ein großes Thema – ein Unglück, das viele Bürger*innen traf, aber, wie ein Dortmunder in der Runde anmerkte, es ergab sich auch Positives daraus: „Durch die gegenseitige Hilfe grüßen sich heute Menschen, die sich vorher nicht kannten.“

