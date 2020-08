Am Samstag, 8. August, um 11 Uhr wird der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende und (noch) amtierende Bundesvorsitzende der Jungsozialisten (Jusos) am Stand der SPD Wickede am Levi-Cohen-Platz, Ecke Hellweg/Blitzstraße, anzutreffen sein.

Kühnert, der 2021 für die SPD ein Bundestagsmandat in Berlin anstrebt, unterstützt dabei die Wickeder Ratskandidatin Anna Spaenhoff, die zudem die Landtagsabgeordnete und Dortmunder SPD-Chefin Nadja Lüders begrüßt.

Eingeladen wird zum Austausch über die Bundes-, Landes- und Dortmunder Politik und zum Kennenlernen der SPD-Vertreter*innen.