Es war 2017, als die Anwohnerfrage kam, warum eigentlich die Fläche an der Schimmelstraße, nördlich der S-Bahnhaltestelle Brackel, so ein seltsam halbfertiger Spielplatz sei. Die Antwort war vielsagend.

Anwohnerbeschwerden wegen Lärm hatten dazu geführt, dass das Jugendamt die Pläne für einen Spielplatz an dieser Stelle aufgab. Aber gerade dort, mitten in Brackel, zudem direkt an der S-Bahn - das sei doch eine tolle Stelle für einen Spielplatz. Fand die SPD-Fraktion und stellte im Februar 2018 den Antrag, diese 700 Quadratmeter große Fläche zu überarbeiten und besonders für jüngere Kinder zu planen.

Die Bezirksvertretung schloss sich dem Antrag an und so wurden einstimmig 80.000 Euro beschlossen. Nun trafen sich Mitglieder der Bezirksvertretung, um sich den inzwischen geöffneten Platz anzusehen. Wegen der Corona-Pandemie war eine Eröffnungsfeier ausgefallen. Alle Lokalpolitiker waren begeistert über die solide Ausführung und die anheimelnde Atmosphäre. Gerade in den heißen Tagen wurde der von großen Bäumen beschattete Platz schon gut angenommen.

Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Czierpka betont eine weitere Besonderheit: „Und wenn man mal eine S-Bahn verpasst hat, kann man mit den Kindern hier wunderbar die Wartezeit verbringen. Ich fürchte nur, den nächsten Zug kann man dann auch vergessen“.

Das Jugendamt hat bei der Ausstattung mit Spielgeräten eine tolle Mischung gewählt. Neben der klassischen Schaukel gibt es viele Balancier- und Klettergeräte und einen Sandbereich mit Spielelementen. Da es keine Rutsche gibt, musste das traditionelle „Anrutschen“ ausfallen, dabei hätten die Bezirksvertretungsmitglieder gerne wieder ein Opfer aus ihren Reihen auserkoren.