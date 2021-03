Das Tiefbauamt der Stadt Dortmund hat eine Reparatur der Fahrbahnen der Bundesstraße 1 im Abschnitt zwischen der B236-Auffahrt und der Straße Am Gottesacker in Fahrtrichtung Unna angekündigt. Die Arbeiten sollen in den Abend- und Nachtstunden von Donnerstag, 18. März, bis einschließlich Freitag, 19. März, stattfinden. Ebenfalls werden Schachtabdeckungen neu reguliert. Für den Straßenverkehr steht in dieser Zeit nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Insgesamt werden punktuell rund 850 Quadratmeter Asphaltfahrbahn auf dem Westfalendamm erneuert. Die Straßenbaumaßnahme kann witterungsbedingt gegebenenfalls noch verschoben werden.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro.

Tiefbauamt und ausführende Baufirma bitten um Verständnis für unvermeidbare Beeinträchtigungen.