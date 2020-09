Nach intensiver Vorbereitung unter Berücksichtigung der geltenden Corona Schutzbestimmungen startete nach 7-monatiger Zwangspause am Freitag (25.09.) im Ev. Jakobus Gemeindehaus Wambel in der Eichendorffstr. 31 das 42. Repair Cafe Wambel.

Das 5-jähre Bestehen stand ganz im Zeichen der Corona Pandemie:

Tische und Stühle mussten zunächst im gesamten Gemeinde- und Kirchsaal aufgestellt, Stromleitungen verlegt und sog. Spukschutze, Desinfektionsmittel, Tücher auf die Tische verteilt werden. Mit 10 Arbeitsplätzen konnte die Abstandregelung mehr als benötigt eingehalten werden. Der getrennte Ein- und Ausgang gaben die Laufrichtungen für die Besucher*innen vor und zeitlich versetzte Termine nach telefonischer Voranmeldung verhinderten ebenfalls größere Menschenansammlungen im und vor dem Gemeindehaus. Auf Kaffee, Kaltgetränke und Gebäck mussten alle Akteure und Besucher*innen leider verzichten.

Dank 9 freiwilliger Mitarbeiter konnten in der Zeit von 16 -19 Uhr jedoch 23 Geräte angenommen werden und 13 Geräte nahmen ihren Dienst nach erfolgreicher Reparatur wieder auf. Bei 2 weiteren Geräten kann eine Wiedervorstellung und der Einbau von neuen Ersatzteilen ebenfalls zum Erfolg führen.

Das Spendenschwein freute sich am Ende über 142,70 €. Mit diesem Geld können neben Spezialwerkzeuge und Verbrauchsmaterialien auch notwendige Hygienemittel für die nächsten Repair Cafes angeschafft werden.

Diese sind bis Ende des Jahres 2020 am Freitag, 30. Oktober und am Freitag, 04. Dezember, jeweils von 16-19 Uhr.

Hierfür sind telefonische Voranmeldungen jeweils in der Woche zuvor unter Tel: 40 02 33 (Pfr. Jens Giesler) erforderlich.