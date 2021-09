Generationsübergreifender Workshop vermittelte erfolgreich wichtige Kenntnisse im Umgang mit Hunden

Was Anfang September für viele der Teilnehmenden noch als unvorstellbar galt, wurde im letzten von 4 Kursterminen im Ev. Gemeindehaus zur erfreulichen Realität: 5 Kinder im Vorschulalter und 5 Senior*innen verloren ihre Berührungsängste und Verunsicherungen dank der tollen Zusammenarbeit mit dem Therapiehund „Hugo“.

Das wirklich Besondere an diesem Kurs war, dass er generationenübergreifend initiiert wurde. So konnten sie alle voneinander lernen: Die Vorschulkinder schauten sich den bedachten und ruhigen Umgang der Senior*innen mit Hugo ab und die Senior*innen wiederum den eher unbekümmerten Umgang der Kinder.

Lena Lieblang (Hundetrainerin und Sozialarbeiterin) und Jutta Kurdas (Sozialpädagogin und Ergotherapeutin) und Besitzerin von Therapiehund Hugo, aus der Hundeschule „Dein Glückshund“, sind mit verunsicherten oder angstbesetzten Begegnungen mit Vierbeinern aus ihrem beruflichen Alltag vertraut. Die Kursleiterinnen klärten einfühlsam und anhand vieler praktischer Bespiele in den insgesamt vier Workshop-Terminen über den respektvollen Umgang und eine gelungene Kommunikation zwischen Mensch und Hund auf. Dabei erfuhren die Teilnehmer*innen u.a. wie ein Hund begrüßt und verabschiedet werden möchte, wann er selber Angst hat oder freudig mit Menschen oder anderen Hunden spielen möchte.

Der Kurs zeichnete sich durch einen sehr respektvollen und freundlichen Umgang miteinander aus und immer mittendrin: Therapiehund Hugo. Die erlernten Kommunikationstechniken bildeten einen Grundstein für die erste, teils zaghafte Begegnung mit Therapiehund Hugo. Alle Teilnehmenden erhielten am Ende noch eine Urkunde und eine Medaille und waren sich einig: sie wollen ihre Erfahrungen aus dem Workshop weiter vertiefen.

Die erstmalige Kooperation mit der pädagogisch gestützten Hundeschule „Dein Glückhund“, dem Familienbüro Brackel und dem Seniorenbüro Brackel soll nach diesem erfolgreichen Workshop auch in anderen Ortsteilen des Stadtbezirks Brackel – mit Beteiligung von Kindertageseinrichtungen, wie jetzt dem Ev. Jakobus Kindergarten oder Begegnungsstätten – zukünftig fortgesetzt werden, denn sowohl Unsicherheiten oder gar Ängste vor Hunden, als auch das genaue Gegenteil existieren auch weiterhin bei Menschen jeglichen Alters.