Einen neuen Online- Gesprächskreis für pflegende Angehörige, aber auch für Freunde oder Nachbarn von an Demenz Erkrankten bietet die Alzheimer Gesellschaft Dortmund an. Insbesondere Berufstätige sollen mit dem Online Angebot zukünftig an jedem letzten Donnerstag im Monat erreicht werden.

Der gegenseitige Austausch über den Pflegealltag, Erfahrungen und Informationen zum Umgang mit der Erkrankung stehen ebenso im Vordergrund wie die Frage von Entlastungsmöglichkeiten.

„Die Kommunikation untereinander ist einfach wichtig“, sagt Mirko Pelzer der Vorsitzende der Dortmunder Alzheimer Gesellschaft.

„Wir wollen die pflegenden Angehörigen bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe nicht im Stich lassen“.

Die Online -Treffen werden jeweils von einer Fachkraft begleitet.

Start ist Donnerstag, 26. August ab 17.00 Uhr über die Plattform ZOOM.

Anmeldungen erfolgen per E-mail an: alzheimerdortmund@aol.com

Im Anschluss hieran bekommen die Teilnehmer*innen weitere Infos zugeschickt. Bei technischen Problemen sind Hilfestellungen ebenfalls über die E-mail Adresse möglich.