Apotheken

Samstag, 1. Februar

Apotheke am Knappschaftskrankenhaus, Am Knappschaftskrankenhaus 1, Brackel, Tel.: 0231/95809390

Apotheke am Hansaplatz, Wißstr. 7, DO-Mitte, Tel.: 0231/522996

Sonntag, 2. Februar

Hellweg-Apotheke, Brackeler Hellweg 155, Brackel, Tel.: 0231/252244

Delphin-Apotheke, Kaiserstr. 17, Oststadt, Tel.: 0231/525868

Montag, 3. Februar

Zeppelin-Apotheke, Beurhausstr. 21, Klinikviertel, Tel.: 0231/140754

Steinbock-Apotheke oHG, Waltroper Str. 49, LÜN-Brambauer, Tel.: 0231/870380

Dienstag, 4. Februar

Marien-Apotheke, Wickeder Hellweg 57, Wickede, Tel.: 0231/211250

Elefanten-Apotheke, Bäckerstr. 3, Lünen, Tel.: 02306/24644

Mittwoch, 5. Februar

Wittekind-Apotheke, Westfalendamm 268, Gartenstadt, Tel.: 0231/597253

Apotheke Neue Evinger Mitte, Deutsche Str. 4 (im real), Eving, Tel.: 0231/8822192

Infos über weitere Notdienst-Apotheken:

www.akwl.de und kostenlos unter Tel. 0800/002 2833

Im Notfall:

Ärztlicher Notdienst:

Tel. 116117 (kostenfrei)

Zahnärztlicher Notdienst:

Tel. 01805/986700 (14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz)

Zentraler Kinder- und

Jugendärztl. Notdienst:

Tel. 5029800

Rettungsdienst/Notarzt:

Tel. 112

Kinderschutz-Zentrum:

Tel. 2064580

Telefon-Seelsorge:

Tel. 0800-1110111 (ev.)

Tel. 0800-1110222 (kath.)

Kummer-Nummer für

Kinder und Jugendliche:

Tel. 0800-1110333

(Angaben ohne Gewähr)