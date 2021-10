Das nächste virtuelle Treffen für Angehörige von Menschen mit Demenz findet am 28. Oktober um 17.00 Uhr über die Plattform ZOOM statt.

Dieses noch recht junge Angebot richtet sich an pflegende Angehörige, die zu Hause einen Menschen mit Demenz versorgen. Insbesondere berufstätige pflegende Angehörige, aber auch Freunde, Bekannte oder Nachbarn sind herzlich eingeladen an dem Online-Gesprächskreis teilzunehmen.

Mit diesem Veranstaltungsformat an jedem letzten Donnerstag eines Monats möchten Mirko Pelzer und Thomas Brandt von der Alzheimer Gesellschaft Dortmund pflegende Angehörige bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe nicht im Stich lassen und ihnen Möglichkeiten des Austausches untereinander anbieten.

Interessierte Angehörige bekommen nach Ihrer Anmeldung weitere Informationen zugeschickt. Sollten sie bei der technischen Umsetzung unsicher sein, bieten die Verantwortlichen gerne Hilfestellung dazu an. Auf der Internetseite: www.alzheimer-dortmund.de findet sich eine ausführliche Videobeschreibung dazu. Anmeldungen bitte direkt über die Alzheimer Gesellschaft Dortmund unter: alzheimerdortmund@aol.com