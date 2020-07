Brackel. Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle Trainingsmethode, die einzelne Muskelpartien gezielt aktiviert, entspannt oder dehnt oder entspannt. Die Vorteile diesen Trainings gelenkschonende Kräftigung der Rumpfmuskulatur, Auflösung von Verspannungen

Wer also jetzt in den Ferien noch etwas für Körper, Geist und Seele machen möchte, der ist im Kulturzentrum balou genau richtig. Nächste Woche (KW31) starten dort Pilateskurse unter der Leitung von Wiebke Lueg, für die es noch freie Plätze gibt. Die Teilnehmer*innen haben die Wahl zwischen folgenden Kurszeiten: Dienstag zwischen 9-10 Uhr und Mittwoch 29.07 zwischen 9:30 - 10:30 Uhr. Die Kurse kosten jeweils 11 Euro und finden jeweils über drei Einheiten statt.

Es geht zur Sache

Für die es ein wenig mehr sein darf, der wird kann sich beim Tabata Training und Bauch intensiv oder beim Fitnessboxen austoben.

Das Tabata Training startet am Dienstag, dem 28.07.20 zwischen 10:15-11:15 und ist eine Variante zur gezielten Förderung des muskulären Bindegewebes, der Faszien. Hier werden mögliche Verspannungen durch gezielte Übungen mit der Faszienrolle unter der Kursleitung von Wiebke Lueg erspürt und auf Dauer verbessert. Zur muskulären Stärkung und Kräftigung kommen spezielle Kleinhanteln zum Einsatz. Der Kurs kostet 11 Euro.

Beim Fitnessboxen geht’s zur Sache, aber keine Angst: Hier werden mit verschiedenen Boxelementen lediglich Kalorien und der innere Schweinehund in die Flucht geschlagen. Bei diesem schweißtreibenden Ausdauer- und Kräftetraining werden unter der Leitung von Annika Bruckner-Linnebank der Muskelaufbau in Schwung gebracht. Anfänger wie Fortgeschrittene dürfen sich in diesem 90-minütigen Kurs einmal so richtig auspowern. Der Kurs kostet 24 Euro.

Anmeldungen ab sofort telefonisch (Mo-FR: 9-12h) unter 0231/99773630, via Mail unter post@balou-dortmund.de oder direkt online auf www.balou-dortmund.de