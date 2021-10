Zusammen fit bis ins hohe Alter: Was mit einer spontanen Vertretung beim Eltern-Kind-Turnen begann, wird inzwischen seit 40 Jahren mit einer gemeinsamen Sportgruppe für Paare fortgesetzt. Nun feierte Übungsleiterin Erika Knorr (79) mit der "Er-und-Sie-Gruppe" in der Turnabteilung des Turn- und Sportvereins (TuS) Brackel den runden Geburtstag.

Sichtlich froh waren die Frauen und Männer, sich nach den entbehrungsreichen Monaten der Corona-Pandemie persönlich treffen zu können. Im Restaurant des Golflcub Royal Saint Barbara in Brackel trafen sich 23 Mitglieder, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Die genauen Anfänge hatten dabei noch vier Mitglieder im Kopf, die seit Anfang an mit von der Partie sind. Neben Übungsleiterin Erika Knorr sind es deren Mann Karl Knorr sowie Hannelore und Helmut Klamt.

Über die damals zweijährige Tochter zum TuS Brackel gekommen, reifte in Erika Knorr bald der Wunsch, innerhalb des Turnvereins ein sportliches Angebot für Männer und Frauen gemeinsam zu schaffen. So entstand die "Er-und-Sie-Gruppe". Gestartet mit dem Fokus auf Gesundheit für Paare, vielfach junge Eltern, hat sich die Gruppe über die Jahre mit ihrer Übungsleiterin weiterentwickelt. "Inzwischen machen wir Seniorensport, Gymnastik für den ganzen Körper", beschreibt Knorr, die bald ihren 80. Geburtstag feiern wird.

Wöchentlich treffen sich die Mitglieder in der Turnhalle der Erich-Kästner-Grundschule an der Flughafenstraße. Von 17.30 bis 19 Uhr werden mittwochs Muskeln und Bänder gestärkt sowie Koordination und Gleichgewicht trainiert. "Ohne Musik und für alle verständlich", betont Erika Knorr. Vor Corona seien auch mal Kleingeräte wie Hanteln und Gymnastikbänder zum Einsatz gekommen. Wegen der Hygienevorschriften wird damit aktuell pausiert.

In der Pandemie fand zusammengerechnet rund ein Jahr lang kein Training statt. "Und jeder hat es vermisst!" weiß Hannelore Klamt. Aber keiner sei abgesprungen. Aktuell gehören der Gruppe rund 30 Aktive an, Paare und Verwitwete. Denn: "Wer einmal dazugehört, bleibt natürlich", so Erika Knorr. So genoss die Gruppe ihren 40. Geburtstag. Und blickt hoffnungsvoll auf den gemeinsamen Sport in den kommenden Jahren!

