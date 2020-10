Der Start in die Wintersaison 2020/2021 am Samstag, 31. Oktober, auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel wird ohne Zuschauer stattfinden.

Das hat der Dortmunder Rennverein wegen der Entwicklungen in der Corona-Pandemie beschlossen. „Angesichts der sich stetig ändernden Verordnungslage und zum Schutz der Aktiven haben wir uns entschlossen, die Leistungsprüfungen am 31. Oktober ohne Zuschauer durchzuführen“, sagte Rennvereins-Präsident Andreas Tiedtke. „Wir werden auf dem gesamten Gelände die Pflicht umsetzen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Wir bitten alle Aktiven, sich so kurz wie irgend möglich auf dem Gelände aufzuhalten.“

Das Restaurant Hufeisen und die Wettannahme des HRC mit dem Bistro stehen zum jetzigen Stand am Renntag zur Verfügung. Tiedkte kündigte an, dass die Aktiven rechtzeitig in der nächsten Woche über die aktualisierten Prozesse und Abläufe informiert werden. „Ziel ist, die für alle sichere und nach den Regeln des Infektionsschutzes optimierte Durchführung der ersten Leistungsprüfungen auf der Sandbahn in dieser Wintersaison am Samstagabend“, erklärte der Präsident. Acht Rennen auf Distanzen zwischen 1.200m und 2.500m sind ausgeschrieben.