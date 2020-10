Die zweijährige Stute Wismar hat am Samstag auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel das mit 52.000 Euro dotierte BBAG Auktionsrennen gewonnen – das Highlight zum Abschluss der Grasbahn-Saison in Dortmund. Ende Oktober beginnt dann bereits die Wintersaison auf der Sandbahn.

Das Hauptrennen über 1.600m, das als Johanna und Hugo Körver Gedächtnisrennen firmierte, sah neun Youngster am Start. Am Ende hatte Wismar aus dem Gestüt Park Wiedingen die Nase vorne und zwar mit einer dreiviertel Länge vor der favorisierten Viadena. Dritte wurde Elegie vor Diana. „Beim letzten Mal war sie noch sehr grün, jetzt war sie schon wie ein Profi unterwegs“, sagte Siegreiter Lukas Delozier über die 4,2:1-Chance. Trainer Peter Schiergen betonte: „Den ersten Start in Dortmund vor ein paar Wochen hat sie noch gebraucht, jetzt hat sie sich schön gesteigert.“ Der Lohn der Mühen: 25.000 Euro Siegprämie.

Charlie's Dreamer die beste Sprinterin

Zum Auftakt des Renntags wurde die Dortmunder Super-Sprint-Serie entschieden – die Rennen über 800m sind in Deutschland einmalig, die Pferde müssen extrem schnell auf den Beinen sein. Es siegte die schon sechs Jahre alte Stute Charlie’s Dreamer für den Stall Dreamer. Im Sattel der 4:1-Siegerin saß Miguel Lopez. „Charlie mag die Dortmunder Bahn und diese Spezialdistanz“, so Trainer Philipp Berg. „Sie ist ein wirklich dankbares Pferd, denn sie hat sogar auf unpassendem Boden gewonnen.“

Charlie’s Dreamer holte sich auch die Gesamtwertung der Sprintserie. So kamen zum Siegpreis von 1.500 Euro noch ein Bonus von 500 Euro für den Besitzer hinzu, der Trainer durfte sich über zusätzliche 400 Euro und der Jockey immerhin noch über 300 Euro freuen.