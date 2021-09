Chor lädt ein zum kostenlosen Konzert Der im Jahr 1921 gegründete Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Dortmund Brackel feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Zu diesem Anlass wurde eine Festschrift erstellt, die die Historik und Gegenwart des Posaunenchors beleuchtet und interessante Einblicke in die Vielfältigkeit des Chors liefert. "Ein herzlicher Dank geht dabei an die Sparkasse Brackel, die dieses Vorhaben finanziell unterstützte", so Vorsitzende Katrin Schwilski.

Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln sind auch wieder Auftritte für den Posaunenchor möglich, sodass das Jubiläumsjahr musikalisch gefeiert werden kann.

Beim Lichterdinner der Evangelischen Kirche Brackel spielte der Posaunenchor. Auch das Friedensgebet auf der Halde Schleswig im Rahmen der Aktionswoche "Bunt statt braun" konnten die Musiker begleiten.

Für Samstag, 11. September, nun lädt der Posaunenchor für 18 Uhr auf den Kirchplatz der evangelischen Kirche am Hellweg zu einer „kleinen Open-Air Festmusik“ ein. Vorbereitet ist eine bunte Mischung aus dem Repertoire der Bläser mit Historie. Der Eintritt ist kostenlos. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Bei diesem und auch allen künftigen Auftritten des Posaunenchors können Interessierte eine Festschrift erhalten.(OA)