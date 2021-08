Zum neuen Schuljahr startet die gemeinnützigen Bildungsorganisation Teach First Deutschland ihren Einsatz an der Europaschule in Wambel.

Dort arbeitet in den kommenden zwei Jahren eine Vollzeitkraft und unterstützt Schülerinnen und Schüler bei Übergängen im Bildungssystem.

Mehr denn je, sei ihr Einsatz essenziell, so Gönül Eglence, Leiterin der Region West bei Teach First Deutschland. Auch wenn Schulen schrittweise in den Regelbetrieb zurückkehren, seien die Folgen der Schulschließungen des vergangenen Jahres deutlich spürbar. Vor allem Kinder und Jugendliche aus prekären Familienverhältnissen hätten durch die neue Situation ein zusätzliches Risiko gegen eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft.

Teach First ist eine ist eine bundesweit tätige Bildungsorganisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, Schülerinnen und Schülern mit schwierigen Startbedingungen zu unterstützen. Dafür arbeiten überdurchschnittliche Hochschulabsolventinnen und -absolventen verschiedener Studienrichtungen als sogenannte Fellows an ausgewählten Einsatzsschulen. Als zusätzliche Lehrkräfte in Unterricht und Ganztag setzen sich dafür ein, dass ihre Schülerinnen und Schüler einen Abschluss erreichen und eine passende Anschlussoption finden.

Mit dem neuen Schuljahr sind insgesamt 28 Fellows an Schulen in Nordrhein-Westfalen im Einsatz, davon zwei in Dortmund.