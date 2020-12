Rot statt weiß: Der Brackeler Gewerbeverein hat den Hellweg für den Advent geschmückt. Die Tannenbäume an den Straßenlaternen leuchten neuerdings in Rot.

"Die Lichtschläuche wurden komplett ausgetauscht", berichtet W. Hendrik Köster, Geschäftsführer bei Firma Köster und Bömcke an der Hengsener Straße und außerdem Geschäftsführer des Brackeler Gewerbevereins. Die Leuchtelemente lagerten über den Sommer bei Rudack Elektrotechnik. Dabei wurden sie instandgesetzt und mit neuen Lichtschläuchen versehen. Nachdem die Bäume in den vergangenen Jahren warmweiß leuchteten, können Passanten die Bäume am Hellweg zwischen Oberdorfstraße und Schimmelstraße nun in den Abendstunden rot strahlend entdecken.

Langfristiges Ziel des Brackeler Gewerbevereins sei es, den gesamten Hellweg von Wambel bis Wickede in der Vorweihnachtszeit mit Leuchtelementen zu dekorieren. Seit einem Jahr sieht sich der Gewerbeverein zuständig für den gesamten Stadtbezirk Brackel. "Alle Sachen, die zukünftig angeschafft werden, sollen dem gesamten Stadtbezirk zur Verfügung stehen", kündigt Köster im Gespräch mit dem Ost-Anzeiger an. So zum Beispiel auch die orangenen Fahnen.(pk)