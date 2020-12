Auch der TV Asseln befindet sich im Corona-Lockdown. Der Trainings- und Ligabetrieb der Hand- und Volleyballer ruht. Auch die Karatekas und Turner sind, wie alle anderen Amateur-Vereinssportler auch, zum Nichtstun verurteilt. Für die Handballer geht es in der Meisterschaft frühestens Ende Februar weiter. Oder auch nicht. Das weiß derzeit niemand so genau. In all der Ungewissheit gibt es jedoch auch eine gute Nachricht: Die meisten der 650 Mitglieder halten dem Verein die Treue. Der TV Asseln bedankt sich dafür auf besondere Weise: Alle Mitglieder erhalten einen Mund-Nase-Schutz mit TVA-Logo.

Doch das ist nicht alles. Wie schon in den Quartalen zwei und drei dieses Jahres erlässt der Verein die Mitgliedsbeiträge für das erste Quartal des kommenden Jahres. „Das ist ein Ausgleich dafür, dass im vierten Quartal 2020 fast kein Training angeboten werden konnte“, sagt TVA-Vorsitzende Alexandra Ebert.

Schutz vor sexualisierter Gewalt

Mittlerweile ist der Asselner Turnverein Mitglied im „Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport in Westfalen“. Übungsleiter und Sport sind für dieses Thema besonders sensibilisiert worden. Nicht nur die Übungsleiter im Jugendbereich, sondern auch alle Vorstandsmitglieder legten per Selbstverpflichtung erweiterte Führungszeugnisse vor. Das Thema „sexualisierte Gewalt im Sport“ wurde auf mehreren Ebenen diskutiert. Einen Fall von sexualisierter Gewalt hat es beim TVA bislang nicht gegeben. Und das soll auch so bleiben.

Werteorientiertes Training



Die Karateabteilung ist vom Deutschen Karate-Verband (DKV) mit einer Kooperationsurkunde ausgezeichnet worden. Demnach wird den Asselner Kampfsportlern attestiert, dass sie ein „werteorientiertes, integrationsförderndes, gesundheitspräventives und sozial verantwortungsvolles Training“ anbieten. Der TV Asseln ist einer von 2500 Mitgliedsvereinen im Deutschen Karate-Verband und zugleich Kooperationspartner des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. DKV und Städtebund, so heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, „sehen mit Sorge die Zunahme antidemokratischer, rassistischer und menschenfeindlicher Einstellungen“ in der Gesellschaft. Im Asselner Karate-Training geht es seit jeher nicht nur um die Vermittlung von Kampftechniken, sondern um „verbindliche Regeln des Umgangs und gegenseitigen Respekt“.

Insgesamt entdeckt auch der TV Asseln in der Coronazeit die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung. Ein Novum in der 135-jährigen Vereinsgeschichte: Die Mitgliederversammlung Anfang 2021 soll erstmals digital stattfinden. Auch einige Trainingsgruppen treffen sich regelmäßig in den Weiten des Internet.

Der TV Asseln wünscht allen eine besinnliche und vor allem gesunde Adventszeit.

www.tvasseln.de