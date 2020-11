"Wie schon im März trifft uns Handwerker der Lockdown mit voller Wucht", schreibt Brackels Schuhmachermeisterin Walburga Rostalski in einer E-Mail an den Ost-Anzeiger: "Wieder wird verbreitet, dass Apotheken, Ärzte und Supermärkte geöffnet haben - damit wird suggeriert, das alles andere geschlossen hat."

Aber: "Wir Handwerker haben alle geöffnet und trotzdem bleiben die Kunden aus", so Rostalski, die ihre Werkstatt Am Westheck 31 in Brackel betreibt. Das erneute Runterfahren des öffentlichen Lebens bedrohe die Existenz vieler kleiner Handwerksbetriebe, auch ihren eigen. "Meine Regale sind leer und ich warte dringend auf neue Aufträge", betont Rostalski.