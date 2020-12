Knapp 4.000 Euro spendeten die Fluggäste des Dortmunder Flughafens in diesem Jahr bisher in Form von Pfandflaschen für einen guten Zweck. Den Erlös der Pfandflaschen-Spenden überreichte der Airport in diesem Jahr der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Dortmund.

Am Flughafen befinden sich vor den Sicherheitskontrollen große Boxen, in denen Passagiere ihre Pfandflaschen werfen können, die sie nicht mit durch die Sicherheitskontrolle nehmen können. Der Erlös wird jedes Jahr an eine karitative Einrichtung gespendet.

Die Johanniter möchten nach Alexa Echo Show-Geräten in diesem Jahr mit dem Geld für ihre Pflege- und Seniorenheime mobile Beamer anschaffen, so dass Angehörige und Freunde auch Bilder und Videobotschaften an die Einrichtungen oder direkt an ihre Angehörigen schicken können. Johanniter-Schatzmeister Hildebrand von Hundt ist deshalb sehr dankbar, dass die Pfanderlöse am Airport auch 2021 an die Johanniter gespendet werden sollen.