86 Bäcker-, Fleischer-, Konditoren- und Brauhandwerksbetriebe wurden von Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser per Video mit dem Ehrenpreis "Meister.Werk.NRW" des Landes NRW für hervorragende Qualität in der Lebensmittelerzeugung ausgezeichnet. Bäckermeister Grobe aus Brackel erhielt diese Auszeichnung, die eine Anerkennung für Können, Qualität und verantwortliche Betriebsführung ist, zum siebten Mal.

Die in Dortmund-Brackel ansässige Bäckerei legt besonderen Wert auf die Qualität ihrer Produkte, freundlichen Service in ihren Fachgeschäften, Regionalität und auf die Ausbildung des Nachwuchses. Aktuell gibt es 61 Filialen. Rund 400 Menschen arbeiten in dem Traditionsunternehmen.