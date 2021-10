Der Falkentreff Westerfilde hatte in der Vergangenheit diverse Ferien- und Bildungsfahrten für Mädchen stattfinden lassen.

Die Mädchen stammen größtenteils aus Familien, die Transferleistungen beziehen und ihren Kindern ohne das Angebot der Falken keinen Urlaub ermöglichen könnten. Nachdem im letzten Jahr größere Exkursionen coronabedingt ausfallen mussten, sind die Verantwortlichen vorsichtig optimistisch, dass auch Ziele in größerer Entfernung erreicht werden können.

Reisen nach Berlin und Paris

In den Sommerferien ging es bereits nach Berlin, im Oktober soll eine Reise nach Paris erfolgen. Es werden und wurden verschiedene kulturelle Orte besucht wie beispielsweise die Gedenkstätte Sachsenhausen, die Berliner Mauer oder aber das Museum de la Resistance National in Paris. Die Anreise nach Berlin erfolgte mit der Bahn, die weite Strecke nach Paris wird mit Kleinbussen zurückgelegt. ProFiliis übernimmt die Fahrtkosten in Höhe von 3.999 Euro.