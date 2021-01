Blue and mystic Nights

In Zeiten der Veränderung brauchen wir schöne Erinnerungen.

So auch bei mir!

Ich liebe es, in Ostafrika die wilden Tiere zu fotografieren, aber in Zeiten der Veränderungen, in Corona Zeiten, ist dies nicht wirklich möglich. Daher suche ich immer nach besonderen und einzigartigen Stellen hier im Ruhrgebiet, um das Besondere zu fotografieren. So war es auch in dieser Nacht, am 21.12.2019. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es das letzte Mal wird, denn ich hatte mir vorgenommen, in 2020 wieder zu kommen, um neue Ideen zum Fotografieren umzusetzen.

Leider fand im Jahr 2020 das Winterleuchten im Westfalenpark in Dortmund nicht mehr statt. Vielleicht in 2021?

Daher finde ich es umso schöner, die Erinnerungen zu teilen und etwas Farbe in das Leben zu bringen.

Ich fotografierte dieses Bild mit der NIKON D850, Stativ und Kabelauslöser.

Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich!