Zimmis Gedicht der Woche KW48

Im Herbst lassen nun die Kinder ihre Drachen steigen,

stolz wollen sie ihn hoch am Himmel allen zeigen,

andere basteln jetzt für Weihnachten ganz gerne,

die Festtage liegen ja nicht mehr in weiter Ferne;

drinnen sitzen die Eltern beim heißen Früchtepunsch,

sie diskutieren so manchen Kinderweihnachtswunsch,

alle unterhalten sich bei mildem Kerzenschein,

Weihnachten will gut vorbereitet sein!