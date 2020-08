Wieder zu lange im Internet gezappt.

Für Detmold, Haltern, Mülheim oder Duisburg ist es zu spät.

Also nach Dortmund.

Auch hier am Bahnhof ein riesiges Aufgebot der Polizei.

2 Mannschaftswagen am Bahnhof mit laufendem Motor.

1 Mannschaftswagen gegenüber

1 Mannschaftswagen am Fußballmuseum

1 Mannschaftswagen in der Innenstadt

2 Mannschaftswagen an der Kirche

und so weiter.

Wie ich später erfahre, ist es eine Demonstration gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen. 2.800 Menschen sollen sich hier versammelt haben.

Was dieser Einsatz wohl gekostet hat?

Pfandsammler sind auch wieder unterwegs.

Und einen Beweismittelvernichter habe ich auch gesehen.