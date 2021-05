Düsseldorfer Ratssaal wird barrierefrei

Der Ratssaal, der in Zeiten der Corona-Pandemie auch für Sitzungen der Ausschüsse und weiterer Gremien genutzt wird, ist leider nicht barrierefrei. Menschen, die im Rollstuhl sitzen können das Rednerpult aufgrund der Stufen im Saal und aufgrund der Stufen zum Pult hin nicht erreichen.

In diesem Zusammenhang fragte Ratsfrau Claudia Krüger, Tierschutz / FREIE WÄHLER, die Verwaltung, ob sie bereits konkrete Überlegungen angestellt hat, den Ratssaal so umzubauen, dass er barrierefrei für alle Menschen, mit und ohne Handicap nutzbar ist inkl. dem Erreichen des Rednerpults, welches auch in der Höhe verstellbar ist, wenn Nein, aus welchen Gründen noch nicht bzw. wenn Ja, bis wann werden die konkreten Pläne der Kommunalpolitik vorgestellt und bis wann ist die vollständige Umsetzung und Realisierung geplant?

Für die Verwaltung antwortete die zuständige Beigeordnete Dorothée Schneider, dass „die Verwaltung mit dem Themenfeld Barrierefreiheit im Plenarsaal des Rathauses in Zusammenhang mit weiteren baulichen Maßnahmen befasst [ist].

Von Seiten des Amtes für Gebäudemanagement wurden erste interne Betrachtungen - unter der Voraussetzung der Beibehaltung des vorhandenen Mobiliars - erarbeitet, die im Weiteren vertiefend untersucht werden müssen. Diese berücksichtigen auch die barrierefreie Erreichbarkeit des Rednerpultes.

In einem weiteren Schritt erfolgt die Beauftragung zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Planungsvarianten. Die Angebotseinholung sowie die Beauftragung sind für Mai 2021 vorgesehen.

Mit ersten Ergebnissen ist im 3. Quartal 2021 zu rechnen. Nach verwaltungsinterner Entscheidung zur Wahl der Umsetzungsvariante erfolgen die planerischen Konkretisierungen, einschließlich der Ermittlung der Kosten und der Erstellung eines Zeitplanes, zur Herbeiführung eines Bedarfsbeschlusses.

Nach vertiefender Planung und Einbringung des Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses, kann nach Beschlussfassung die bauliche Umsetzung erfolgen.“

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Wir bedanken uns bei der Verwaltung im Namen derer, die in unserer Geschäftsstelle zu diesem Thema nachgefragt haben. Es ist gut zu wissen, dass, wenn alles gut abläuft, wohl schon nächstes Jahr Ergebnisse und Verbesserungen in der Nutzung und somit in der Teilhabe für alle sichtbar werden; herzlichen Dank.“

Foto: (c)duesseldorf.de_Ingo Lammert