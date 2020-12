Raus an den Rhein

...so locken die Schilder mit der Routenbeschreibung auf dem Düsseldorfer Rheindeich. Und in der Tat, was gibt es im Lockdown und bei herrlichem Dezember-Wetter Besseres als eine Radtour in frischer Luft und mit Blick auf den Rhein?

Die Stadt im Blick

hochgeladen von Margot Klütsch

Infos gibt es bei den Fotos.

Ich habe einige Impressisonen festgehalten und wünsche viel Freude beim Mitradeln.