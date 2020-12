Warum ist man an exponierten Stellen nicht schon früher auf diese Idee gekommen,

dann hätte es möglicherweise weniger gefährliche Demos gegeben !!! ???



Ethikrat-Professor fordert knallhart:

Keine Beatmung für Impfgegner

In einem Brandbrief an die Impfgegner hat Humangenetiker

Prof. Dr. Wolfram Henn

eine klare Ansage gemacht:

,,Wer sich nicht impfen lassen will,

soll auf ein Intensivbett verzichten,, !!!

"Wer partout das Impfen verweigern will,

der sollte, bitte schön, auch ständig ein Dokument bei sich tragen

mit der Aufschrift:

Ich will nicht geimpft werden!

Ich will den Schutz vor der Krankheit anderen überlassen!

Ich will, wenn ich krank werde,

mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen"