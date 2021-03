Die A59 zur Rennstrecke gemacht hat ein 23-Jähriger in der Nacht zu Dienstag. Sehr deutlich überschritt der Duisburger mit seinem Audi A5 die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 80 km/h in Höhe der Anschlussstelle Duissern in Richtung Düsseldorf. Der Fahrer raste mit 197 km/h in die Messstelle der Autobahnpolizei Düsseldorf.

Nach Abzug von Toleranzen ergibt sich daraus eine Überschreitung von 111 km/h. Auf den 23-Jährigen kommt jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Bußgeldandrohung von mindestens 600 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg zu.

Ebenfalls deutlich über dem Geschwindigkeitslimit fuhren auch der Fahrer / die Fahrerin eines VW Golf mit einer Überschreitung von 47 km/h und eines Ford Kuga mit 38 km/h. Auch in diesen beiden Fällen dürften dreistellige Bußgelder, Fahrverbote und entsprechende Punkte in Flensburg drohen.