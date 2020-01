Bereits am Donnerstag, 9. Januar, gegen 20 Uhr, hatte ein Zeuge an der Berliner Straße und rund um den Hagenshof in Obermeiderich mehrere mit Rattengift versetzte Wurststücke entdeckt. Die Polizei hat die Giftköder entsorgt und Zeugen befragt. Bisher gibt es allerdings keine heiße Spur in dem Fall.

Deswegen fragt die Polizei: Wer hat den mutmaßlichen Täter beim Auslegen der Köder im Bereich der Berliner Straße beobachtet oder hat andere verdächtige Beobachtungen gemacht?

An Neujahr, 1. Januar, gegen 13 Uhr, war es im Landschaftspark Nord zu einem ähnlichen Fall gekommen. Hier hatte ein Hund eine Mettwurst erschnüffelt, in der eine Rasierklinge versteckt war. Gefressen hatte er sie zum Glück nicht. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen.

Hinweise nimmt das zentrale Kriminalkommissariat unter Tel. 0203/2800 entgegen.