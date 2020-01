Am letzten Freitag war ich, zusammen mit einigen Fotografen zu einem Instawalk in und um die Jahrhunderthalle Bochum eingeladen. Wir durften exklusiv hinter die Kulissen schauen und hatten somit tolle Perspektiven vor der Linse. Das Wetter spielte auch mit, es war eine sternenklare Nacht, ohne Wind und auch nicht allzu kalt. Beste Voraussetzungen also für eine gelungene Fototour im Pott.